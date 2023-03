Ciclismo, seconda tappa Tirreno-Adriatico 2023 oggi in tv: percorso, orari, diretta streaming

La Tirreno-Adriatico 2023 manda oggi in scena la seconda tappa, da Camaiore a Follonica dopo 210 chilometri che dovrebbero vedere i velocisti protagonisti nel finale. Dopo la cronometro inaugurale, ecco la prima frazione in linea nonchè seconda e ultima frazione interamente toscana di questa edizione. Si riparte con Filippo Ganna nettamente in testa alla generale dopo la vittoria di ieri. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero di Camaiore è prevista per le ore 10:50, mentre l’arrivo in quel di Follonica è stato programmato dagli organizzatori tra le 15:45 e le 16:15 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dai corridori. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv dalle 13:15 sia su Eurosport che su RaiSport (con seguente passaggio su RaiDue dalle 15:25), oltre che in diretta streaming tramite RaiPlay, Discovery+, Sky Go, Eurosport.it, Dazn e Now Tv. Sportface vi racconterà la tappa in tempo reale fin dalla partenza, con aggiornamenti live, classifiche e tanto altro ancora.

L’altimetria della seconda tappa