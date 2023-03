Tottenham-Milan, Conte: “Gara vitale per noi, viviamo per momenti come questi”

“Sapete benissimo quanto sia importante per me lavorare coi miei giocatori e il mio staff, da lontano ho provato a stare loro vicino ma essere in presenza è un’altra cosa, so che non è facile stare tre settimane senza allenatore. Ma sono tornato, sto bene e domani abbiamo una partita importante, vitale per noi: vogliamo passare il turno”. Antonio Conte è pronto a tornare in panchina e lo farà nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Milan. La gara d’andata a San Siro è stata l’ultima in cui il tecnico salentino si era accomodato a bordo campo: “Sicuramente ho sottovalutato il recupero dopo l’operazione e magari ho sopravvalutato il mio corpo ma l’ho fatto per senso di responsabilità. Devo recuperare peso ma ho tanta energia e cercherò di trasmetterla ai miei giocatori. Se quello che mi è successo potrà condizionarmi per il futuro? Sono situazioni che possono capitare ma non cambia il mio modo di vedere le cose, la voglia di stare coi miei giocatori”.

“La pressione? Noi viviamo per questi momenti, quando la pressione sale significa che si alza il livello. L’anno scorso giocavamo in Conference League, quest’anno siamo in Champions. Abbiamo vinto il girone, poi abbiamo perso all’andata ma abbiamo la chance di battere il Milan e andare avanti”, ha spiegato il tecnico in vista dell’impegno di mercoledì. “I tifosi vogliono vedere una squadra che alzi i trofei e siamo dispiaciuti di non esserci ancora riusciti. Mi auguro di trovare una grandissima atmosfera nel nostro stadio: tante volte i nostri tifosi ci hanno dato la spinta giusta per superare le situazioni difficili”, ha chiosato.