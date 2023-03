Ciclismo, Parigi-Nizza 2023 settima tappa oggi in tv: orari, percorso e diretta streaming

La Parigi-Nizza 2023 prosegue oggi con la settima e penultima tappa, che prevede l’arrivo in salita sul Col de la Couillole dopo 143 chilometri destinati a segnare la classifica generale della “Corsa del Sole” numero 81. Ancora una volta i fari saranno puntati su Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, rivali che sulle strade francesi stanno replicando i duelli del Tour 2022. Di seguito tutte le informazioni per seguire una tappa che si preannuncia imperdibile.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 11:00, con l’arrivo ai 1678 metri di altitudine del traguardo che è stato programmato tra le 14:40 e le 15:05 in base a quella che sarà la media oraria della corsa. La tappa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 a partire dalle 13:00, oltre che in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Dazn, Now Tv e RaiPlay. Sportface vi racconterà la Parigi-Nizza 2023 giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora.

L’altimetria della settima tappa