Ciclismo, Tirreno-Adriatico 2023 sesta tappa oggi in tv: orari, percorso e diretta streaming

La sesta e penultima tappa della Tirreno-Adriatico 2023 va in scena oggi e porta la corsa da Osimo Stazione a Osimo dopo 193 chilometri di una frazione molto mossa con 3000 metri di dislivello complessivi. Nonostante l’assenza di lunghe salite, il circuito di Osimo rappresenterà l’ultima occasione per cambiare la classifica generale alla vigilia della passerella conclusiva di San Benedetto del Tronto. Di seguito tutte le informazioni per seguire la tappa in tempo reale.

TIRRENO-ADRIATICO 2023: CALENDARIO, ORARI, DIRETTA TV E STREAMING

STARTLIST E FAVORITI

PERCORSO E ALTIMETRIE DI TUTTE LE TAPPE

ORARI, TV E STREAMING – La sesta tappa prenderà il via dal chilometro zero alle ore 11:40, con l’arrivo che è stato programmato dagli organizzatori tra le 16:15 e le 16:45. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv dalle 14:30 sulle reti Rai (RaiSport e RaiDue) e dalle 15:00 su Eurosport 2, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, Dazn, Sky Go, Now Tv ed Eurosport.it. Sportface vi racconterà la Tirreno-Adriatico 2023 giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche e molto altro ancora.

L’altimetria della sesta tappa