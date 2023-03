Slalom femminile Are 2023: Mikaela Shiffrin sempre più nella storia, Rossetti entra nelle 20

Mikaela Shiffrin deve aver aver evidentemente messo in ghiaccio lo champagne dopo il trionfo di ieri, presentandosi più forte che mai per lo slalom odierno in quel di Are. Altre due prove clamorose da parte della 27enne di Vail, che conquista il suo trionfo n°87 in carriera e 24 ore dopo aver pareggiato Ingemar Stenmark decide anche di effettuare il sorpasso. In seconda posizione si piazza Wendy Holdener, mentre il pubblico di casa festeggia grazie ad un’ottima prova di Anna Swenn Larsson. Nelle 10 anche un’altra svedese, la diciassettenne Cornelia Oehlund, autrice del primo tempo di manche.

Buonissima prestazione di Marta Rossetti, che guadagna otto posizioni rispetto alla prima manche e chiude nelle prime 20. Non riesce a fare altrettanto Anita Gulli, già opaca nel corso della prova di questa mattina e protagonista di un errore pesante in questa seconda manche. L’azzurra arriva al traguardo per onor di firma, ma con un distacco enorme ed è 27esima al traguardo. Entrambe le nostre erano chiamate ad un’impresa per conquistare l’accesso alle Finali in programma ad Andorra, ma questa non è arrivata.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

RISULTATI PRIMA MANCHE

IL CALENDARIO COMPLETO

CLASSIFICA FINALE

1. M. Shiffrin (USA) 1:41.77

2. W. Holdener (SUI) +0.92

3. A. Swenn Larsson (SWE) +0.95

4. P. Moltzan (USA) +1.54

5. L. St-Germain (CAN) +1.59

6. L. Duerr (GER) +2.03

7. M. Meillard (SUI) +2.18

8. L. Popovic (CRO) +2.43

9. A. Bucik (SLO) +2.47

10. C. Oehlund (SWE) +2.50

19. M. Rossetti (ITA) +3.30

27. A. Gulli (ITA) +11.56