Ciclismo, Parigi-Nizza 2023 quarta tappa oggi in tv: percorso, orari, diretta streaming

Oggi è il giorno della quarta tappa della Parigi-Nizza 2023, che porta in scena il primo arrivo in salita con la Saint-Amand-Montrond – La Loge des Gardes di 165 chilometri. Grande attesa per il primo vero faccia a faccia tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, senza dimenticare tutti gli altri big che puntano alla classifica generale della “Corsa del Sole” numero 81. Di seguito tutte le informazioni per seguire la tappa odierna.

PERCORSO E ALTIMETRIA DELLE TAPPE

STARTLIST E FAVORITI

PARIGI-NIZZA 2023: CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della quarta tappa è prevista per le 12:40 dal chilometro zero, con l’arrivo che è previsto tra le 16:30 e le 17:00 in base a quella che sarà la media oraria della corsa. Gli appassionati potranno seguire la frazione in diretta tv su Eurosport a partire dalle 16:00 e in diretta streaming tramite RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche e molto altro ancora.

SEGUI LA DIRETTA