Ternana, uomini e donne si allenano insieme in occasione dell’8 marzo

In occasione della Festa della donna, durante la mattinata di questo mercoledì 8 marzo, è andato in scena un riscaldamento muscolare diverso dal solito nell’antistadio “Giorgio Taddei” di Terni. I calciatori della Ternana, infatti, hanno iniziato la seduta condividendo il campo con le ragazze della prima squadra femminile, team che milita nel campionato nazionale di Serie B. “Un gesto semplice e di sensibilizzazione, apprezzato da tutti – ha commentato la società sul sito ufficiale della Ternana –. Un momento di condivisione per ricordare, una volta in più, che differenze non esistono”.