Ciclismo, Parigi-Nizza 2023 ottava tappa oggi in tv: percorso, orari, diretta streaming

Oggi è il giorno dell’ottava e ultima tappa della Parigi-Nizza 2023, che si chiude con i 117,5 chilometri proprio intorno a Nizza. Una frazione mossa, che avrà nel Col d’Eze il suo momento decisivo per capire se Tadej Pogacar potrà mantenere la maglia gialla e trionfare nella “Corsa del Sole”. I più immediati inseguitori dello sloveno sono David Gaudu e Jonas Vingegaard. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – La corsa prenderà il via alle ore 11:55 dal chilometro zero, con l’arrivo di Nizza che è stato programmato dagli organizzatori tra le 14:40 e le 15:00. La diretta tv sarà affidata a Eurosport 2 a partire dalle 13:00, ma non mancheranno anche le possibilità per la diretta streaming grazie a Eurosport.it, Sky Go, Discovery+, Dazn, Now Tv e RaiPlay. Sportface vi racconterà l’ultima tappa della Parigi-Nizza con aggiornamenti, classifiche finali e molto altro ancora.

L’altimetria dell’ottava tappa