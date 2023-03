Cremonese-Fiorentina, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Cremonese-Fiorentina, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Si parte alle ore 15 di domenica 12 marzo per questa partita delicatissima per i lombardi: ultima spiaggia o quasi per i grigiorossi, in gran forma invece i toscani che cercano la gran rimonta in chiave europea. Chi riuscirà ad avere la meglio allo stadio Zini?

Cremonese-Fiorentina sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alessandro Iori ed Emanuele Giaccherini.