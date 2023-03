Start list seconda manche gigante maschile Kranjska Gora 2023: orario e ordine di discesa

Ecco la start list e i pettorali di partenza della seconda manche del gigante maschile di Kranjska Gora 2023 con tre italiani al via, ovvero Hannes Zingerle, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite. Il favorito non può che essere Marco Odermatt, ma attenzione anche a Pinturault e Kristoffersen. L’appuntamento è per oggi, domenica 12 marzo alle ore 12:30 con la seconda manche, ecco la start list completa.

SEGUI IL LIVE DELLA SECONDA MANCHE

1 17 READ Erik CAN 1:16.26 (30)

2 48 BORGNAES Christian DEN 1:16.20 (29)

3 23 VERDU Joan AND 1:16.18 (25)

4 26 TUMLER Thomas SUI 1:16.18 (25)

5 35 STEFFEY George USA 1:16.18 (25)

6 58 KASTLUNGER Tobias ITA 1:16.18 (25)

7 40 ZAMPA Adam SVK 1:16.06 (24)

8 29 MAES Sam BEL 1:16.03 (23)

9 13 FELLER Manuel AUT 1:15.83 (22)

10 27 LEITINGER Roland AUT 1:15.82 (21)

11 19 MURISIER Justin SUI 1:15.71 (20)

12 6 MEILLARD Loic SUI 1:15.44 (18)

13 34 SIMONET Livio SUI 1:15.44 (18)

14 37 ROENNGREN Mattias SWE 1:15.37 (17)

15 24 FORD Tommy USA 1:15.30 (16)

16 12 HAASER Raphael AUT 1:15.26 (15)

17 22 FEURSTEIN Patrick AUT 1:15.17 (14)

18 30 ZINGERLE Hannes ITA 1:15.11 (13)

19 9 WINDINGSTAD Rasmus NOR 1:14.76 (12)

20 10 RADAMUS River USA 1:14.54 (11)

21 14 CAVIEZEL Gino SUI 1:14.37 (10)

22 8 ZUBCIC Filip CRO 1:14.20 (9)

23 4 SCHWARZ Marco AUT 1:13.82 (7)

24 16 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1:13.82 (7)

25 11 DELLA VITE Filippo ITA 1:13.27 (6)

26 7 KRANJEC Zan SLO 1:13.10 (5)

27 3 BRAATHEN Lucas NOR 1:12.98 (4)

28 2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:12.63 (3)

29 1 PINTURAULT Alexis FRA 1:12.44 (2)

30 5 ODERMATT Marco SUI 1:12.16 (1)