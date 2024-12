Il programma con il calendario, le date e gli orari di tutte le partite del Mondiale per Club 2025, in scena dal 15 giugno al 13 luglio. Trentadue le squadre partecipanti alla competizione in questo nuovo format ideato dalla FIFA, con il torneo che si terrà negli Stati Uniti. Due le squadre italiane qualificate: Inter e Juventus, che proveranno a sfidare altri colossi del calcio mondiale e non solo. Il calendario verrà stilato ufficialmente nelle ore/giorni successivi al sorteggio e lo potrete trovre

I GIRONI DEL MONDIALE PER CLUB

IL TABELLONE

IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS

IL CALENDARIO DELL’INTER

IL CALENDARIO

ORARI LOCALI

FASE A GIRONI

Orari locali

GRUPPO A

15 giugno: Al Ahly (EGY) vs. Inter Miami (USA) – ore 20:00

15 giugno: Palmeiras (BRA) vs. Porto (POR) – ore 18:00

19 giugno: Palmeiras (BRA) vs. Al Ahly (EGY) – ore 12:00

19 giugno: Inter Miami (USA) vs. Porto (POR) – ore 15:00

23 giugno: Inter Miami (USA) vs. Palmeiras (BRA) – ore 21:00

23 giugno: Porto (POR) vs. Al Ahly (EGY) – ore 21:00

GRUPPO B

15 giugno: PSG (FRA) vs. Atletico Madrid (ESP) – ore 12:00

15 giugno: Botafogo (BRA) vs. Seattle Sounders (USA) – ore 19:00

19 giugno: PSG (FRA) vs. Botafogo (BRA) – ore 18:00

19 giugno: Seattle Sounders (USA) vs. Atletico Madrid (ESP) – ore 15:00

23 giugno: Seattle Sounders (USA) vs. PSG (FRA) – ore 12:00

23 giugno: Atletico Madrid (ESP) vs. Botafogo (BRA) – ore 12:00

GRUPPO C

15 giugno: Bayern Monaco (GER) vs. Auckland City (NZL) – ore 12:00

16 giugno: Boca Juniors (ARG) vs. Benfica (POR) – ore 18:00

20 giugno: Bayern Monaco (GER) vs. Boca Juniors (ARG) – ore 21:00

20 giugno: Benfica (POR) vs. Auckland City (NZL) – ore 12:00

24 giugno: Benfica (POR) vs. Bayern Monaco (GER) – ore 15:00

24 giugno: Auckland City (NZL) vs. Boca Juniors (ARG) – ore 14:00

GRUPPO D

16 giugno: Flamengo (BRA) vs. Esperance de Tunis (TUN) – ore 21:00

16 giugno: Chelsea (ENG) vs. Club Leon (MEX) – ore 15:00

2o giugno: Flamengo (BRA) vs. Chelsea (ENG) – ore 14:00

20 giugno: Club Leon (MEX) vs. Esperance de Tunis (TUN) – ore 17:00

24 giugno: Club Leon (MEX) vs. Flamengo (BRA) – ore 21:00

24 giugno: Esperance de Tunis (TUN) vs. Chelsea (ENG) – ore 21:00

GRUPPO E

17 giugno: River Plate (ARG) vs. Urawa Red Diamonds (JPN) – ore 12:00

17 giugno: Monterrey (MEX) vs. Inter (ITA) – ore 18:00

21 giugno: River Plate (ARG) vs. Monterrey (MEX) – ore 18:00

21 giugno: Inter (ITA) vs. Urawa Red Diamonds (JPN) – ore 12:00

25 giugno: Inter (ITA) vs. River Plate (ARG) – ore 18:00

25 giugno: Urawa Red Diamonds (JPN) vs. Monterrey (MEX) – ore 18:00

GRUPPO F

17 giugno: Fluminense (BRA) vs. Borussia Dortmund (GER) – ore 12:00

17 giugno: Ulsan (KOR) vs. Mamelodi Sundowns (RSA) – ore 18:00

21 giugno: Fluminense (BRA) vs. Ulsan (KOR) – ore 18:00

21 giugno: Mamelodi Sundowns (RSA) vs. Borussia Dortmund (GER) – ore 12:00

25 giugno: Fluminense (BRA) vs. Mamelodi Sundowns (RSA) – ore 15:00

25 giugno: Borussia Dortmund (GER) vs. Ulsan (KOR) – ore 15:00

GRUPPO G

18 giugno: Manchester City (ENG) vs. Wydad (MAR) – ore 12:00

18 giugno: Al Ain (UAE) vs. Juventus (ITA) – ore 21:00

22 giugno: Manchester City (ENG) vs. Al Ain (UAE) – ore 21:00

22 giugno: Juventus (ITA) vs. Wydad (MAR) – ore 12:00

26 giugno: Juventus (ITA) vs. Manchester City (ENG) – ore 15:00

26 giugno: Al Ain (UAE) vs. Wydad (MAR) – ore 15:00

GRUPPO H

18 giugno: Real Madrid (ESP) vs. Al Hilal (KSA) – ore 15:00

18 giugno: Pachuca (MEX) vs. Salisburgo (AUT) – ore 18:00

22 giugno: Real Madrid (ESP) vs. Pachuca (MEX) – ore 15:00

22 giugno: Salisburgo (AUT) vs. Al Hilal (KSA) – ore 18:00

26 giugno: Salisburgo (AUT) vs. Real Madrid (ESP) – ore 21:00

26 giugno: Pachuca (MEX) vs. Al Hilal (KSA) – ore 21:00

OTTAVI DI FINALE

29 giugno: A1 vs B2 – ore 12:00

29 giugno: B1 vs A2 – ore 12:00

28 giugno: C1 vs D2 – ore 16:00

29 giugno: D1 vs C2 – ore 16:00

30 giugno: E1 vs F2 – ore 15:00

1° luglio: F1 vs E2 – ore 21:00

30 giugno: G1 vs H2 – ore 21:00

1° luglio: H1 vs G2 – ore 15:00

QUARTI DI FINALE

4 luglio: QF 1 – 15:00

4 luglio: QF 2 – ore 21:00

5 luglio: QF 3 – ore 12:00

5 luglio: QF 4 – ore 16:00

SEMIFINALI

8 luglio: SF 1 – ore 15:00

9 luglio: SF 2 – ore 15:00

FINALE

13 luglio 2025 – ore 15:00

*orari locali