Il Napoli si sta preparando per la prima della nuova stagione contro il Sassuolo ma ha anche in serbo nuovi colpi per Conte: non c’è solo Hojlund in lista.

Il Napoli è al lavoro per la prima della nuova stagione da affrontare contro il Sassuolo in Serie A: il club vuole partire col piede giusto e non vuole commettere passi falsi per dare subito un segnale. Da campione in carica, vuole dare filo da torcere alle rivali anche quest’anno.

La società si sta perciò continuando anche a muovere sul mercato, laddove sono cambiate le priorità dopo l’infortunio di Lukaku che lo ha costretto ad uno stop più lungo. Come priorità c’è perciò l’affondo per Rasmus Hojlund, ma il suo non è l’unico nome della lista per rinfoltire la rosa partenopea. Conte può ricevere anche altri tre nuovi innesti.

Napoli, Hojlund più altri tre acquisti: i nomi sulla lista del club

La priorità, come detto, è quella di arrivare a chiudere l’affare per Hojlund. Il Manchester United ha aperto al prestito – con riscatto fissato a 40 milioni di euro – e il Napoli ha offerto al giocatore un contratto da 4 milioni di euro a stagione. Il club inglese però dal canto suo vorrebbe anche inserire una percentuale sulla futura rivendita del 20%. I contatti continuano, con Manna che spera di chiudere il trasferimento nel minor tempo possibile.

Occhio però anche ad altri scenari per cui la società sta lavorando. Il Napoli vuole infatti affondare su Elmas tramite un prestito con riscatto fissato a 11 milioni di euro. Ha ripreso poi quota anche la pista che porterebbe a Brescianini dell’Atalanta che già lo scorso anno è stato a un passo dal trasferimento in azzurro.