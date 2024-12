Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida valida per la sesta giornata della Champions League 2024/25 tra Atalanta e Real Madrid. La Dea è una delle formazioni più in forma d’Europa, con 12 vittorie e un pareggio da fine settembre in poi: l’armata nerazzurra sembra imbattibile, ma ora al Gewiss Stadium arrivano i Blancos. La squadra di Ancelotti non sta certo vivendo il suo migliore momento, e in Champions si trova addirittura al 24esimo posto con soli 6 punti e una situazione pericolante. Alle Merengues servirà dunque fare risultato a Bergamo, ma gli orobici sono consapevoli delle loro qualità e daranno battaglia.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini si terrà lunedì 9 dicembre alle ore 20:00, e sarà trasmessa in diretta sui canali social del club bergamasco. Sportface.it garantirà gli aggiornamenti in tempo reale attraverso una diretta testuale.