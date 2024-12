Alle 21:00 di mercoledì 11 dicembre il Milan affronterà la Stella Rossa in occasione della sesta giornata della fase campionato di Champions League 2024/2025. I rossoneri non stanno andando alla grande in campionato e la sconfitta di Bergamo lo ha confermato, mentre hanno una grossa occasione in Europa di chiudere tra le prime otto. In visita a San Siro arriva la Stella Rossa, reduce da una netta vittoria contro lo Stoccarda ma sulla carta inferiore a Leao e compagni. Non a caso, a scendere in campo con i favori del pronostico sarà proprio il Milan. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e sarà possibile seguirla anche in streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle possibili scelte di formazione di Fonseca e nel post gara vi offrirà le pagelle e le parole dei protagonisti.