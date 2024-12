Il calendario della Juventus al Mondiale per Club 2025: ecco di seguito le date, gli orari e le informazioni sulla diretta tv e streaming delle partite della nuova manifestazione Fifa con 32 squadre al via e nuovo format quadriennale. I bianconeri sono una delle due italiane qualificate al torneo che si disputerà negli Stati Uniti e nel sorteggio di Miami hanno scoperto le proprie tre avversarie nel girone da quattro squadre: la Veccia Signora era già consapevole di dover affrontare una tra le quattro migliori squadre Uefa, perché sono tra le peggiori quattro della seocnda fascia, per il resto hanno pescato una formazione dalla terza e una dalla quarta fascia. Dalla prima fascia i bianconeri hanno pescato il Manchester City.

La Fifa non ha ancora reso noto in modo ufficiale il calendario del torneo e la distribuzione in date e orari delle partite, non appena sarà reso noto in ogni singolo dettaglio vi aggiorneremo puntualmente. Per il momento, ecco allora la lista delle partite che la Juventus dovrà affrontare nella fase a gironi, che prenderà il via il 15 giugno 2025, l’ordine è quello effettivo ed è stato già stabilito dalla Fifa.

LE PARTITE DELLA JUVENTUS NELLA FASE A GIRONI

19 giugno

Prima giornata: Al Ain-Juventus (ore 03:00) – Washington

22 giugno

Seconda giornata: Wydad Casablanca-Juventus (ore 19:00) – Philadelphia

26 giugno

Terza giornata: Manchester City-Juventus (ore 21:00) – Orlando