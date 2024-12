Il tabellone completo dagli ottavi alla finale del Mondiale per Club 2025. Il torneo Fifa allargato a 32 squadre e completamente rivoluzionato conosce adesso gli accoppiamenti potenziali degli ottavi di finale, visto che è già stato compilato ognuno degli otto gironi. Inter e Juventus, dunque, conoscono per grandi linee quale sarà il loro cammino, e se dovessero qualificarsi e superare il gruppo (passano le prime due) hanno già chiaro in che porzione del tabellone si troverebbero e quali squadre potenzialmente dovrebbero affrontare nel percorso verso la finale in terra statunitense. Ecco allora di seguito il tabellone completo.

IL TABELLONE DEL MONDIALE PER CLUB 2025

OTTAVI DI FINALE

1A-2B

1C-2D

1E-2F

1G-2H

1B-2A

1D-2C

1F-2E

1H-2G

Di seguito vi rammentiamo la composizione di ciascun girone.

GIRONE A: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami

GIRONE B: Psg, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders

GIRONE C: Bayern Monaco, Auckland City, Boca Juniors, Benfica

GIRONE D: Flamengo, Esperance de Tunis, Chelsea, Club Leon

GIRONE E: River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey, Inter

GIRONE F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan, Mamelodi Sundowns

GIRONE G: Manchester City, Wydad Casablanca, Al Ain, Juventus

GIRONE H: Real Madrid, Al Hilal, Pachuca, Salisburgo