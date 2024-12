Il calendario dell’Inter al Mondiale per Club 2025: ecco di seguito le date, gli orari e le informazioni sulla diretta tv e streaming degli incontri del nuovo torneo Fifa allargato a 32 squadre a cadenza quadriennale. I nerazzurri sono una delle due italiane ai nastri di partenza della manifestazione negli Stati Uniti e nel sorteggio di Miami hanno conosciuto le proprie tre rivali nel girone da quattro squadre: sapevano già di dover affrontare una sudamericana dalla prima fascia, in quanto una delle migliori squadre della seconda fascia, e poi una compagine dalla terza e una dalla quarta fascia. Dalla prima fascia i nerazzurri hanno pescato il River Plate.

La Fifa non ha ancora ufficializzato il calendario del torneo e la distribuzione in date e orari delle partite, vi aggiorneremo non appena sarà reso noto in ogni singolo dettaglio. Per il momento, di seguito ecco l’elenco delle partite che l’Inter dovrà affrontare nella fase a gironi, che inizierà il 15 giugno 2025, l’ordine è quello effettivo ed è stato già comunicato dalla Fifa.

LE PARTITE DELL’INTER NELLA FASE A GIRONI

18 giugno

Prima giornata: Monterrey-Inter (ore 03:00)

21 giugno

Seconda giornata: Urawa Red Diamonds-Inter (ore 21:00)

26 giugno

Terza giornata: River Plate-Inter (ore 03:00)