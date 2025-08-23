Non c’è solo Kolo Muani sulla lista degli attaccanti della Juve, ecco le alternative se non dovesse arrivare il francese.

Se la Juve di Igor Tudor giuocherà la prossima Uefa Champions League, lo deve anche o soprattutto a Randal Kolo Muani. L’attaccante francese è arrivato in prestito a gennaio per aiutare i ragazzi di Thiago Motta, ma alla fine l’ex allenatore del Bologna è stato esonerato in favore di Tudor. Entrambi i tecnici hanno apprezzato le caratteristiche di Kolo Muani, che in pochi mesi a Torino ha collezionato 10 gol e 3 assist in 22 presenze.

La società bianconera ha deciso di riportare l’attaccante a Torino, ma il Paris Saint Germain sta puntando i piedi. Il club francese vuole cedere il giocatore, ma a determinate condizioni. La Juve preferirebbe un prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma il PSG chiede almeno 60 milioni complessivi. I bianconeri non vorrebbero spingersi oltre i 50.

Mercato Juve, si complica Kolo Muani: i bianconeri valutano altri profili

Il tempo stringe e la chiusura del calciomercato si avvicina. Comolli e Modesto, dirigenti bianconeri che si stanno occupando più di tutti del mercato, sperano ancora di poter tesserare Kolo Muani. Tuttavia, a 10 giorni dalla chiusura del mercato servono piani alternativi.

La Juventus sta monitorando altri profili, quello di Openda più di tutti. L’attaccante belga del Lipsia viene valutato circa 50 milioni, ma bisognerebbe trovare la giusta formula. Dal Chelsea, invece, potrebbe arrivare uno tra Nkunku e Jackson, per una cifra leggermente inferiore. Si tratta di supposizioni suggerite dalla ‘Gazzetta dello Sport’, di alternative che potrebbero concretizzarsi solo in caso di mancato accordo con Kolo Muani.

Nel frattempo la Vecchia Signora porta avanti la trattativa con l’Atletico Madrid per Nico Gonzalez. La cessione dell’argentino potrebbe liberare il posto a Zhegrova, altro obiettivo dei bianconeri per questi ultimi giorni di mercato. La situazione legata a Dusan Vlahovic, invece, resta un rebus: pochi gli spiragli per una cessione, ma la dirigenza juventina ci proverà fino alla fine.