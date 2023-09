Mondiali Basket 2023, Zagars e Bertans non bastano alla Lettonia: Germania vince 81-79 e va in semifinale

Al termine di una partita al cardiopalma la Lettonia va vicina all’ennesima impresa ma è invece costretta a fermarsi a un passo dalla semifinale ai Mondiali di basket 2023. La formazione di Luca Banchi non molla mai, recuperando dal -14 al -2 nel corso dell’ultimo quarto di gioco, la Germania però riesce a imporsi con il punteggio di 81-79 sopravvivendo all’ultima tripla di Bertans per la vittoria. Al quintetto baltico non bastano le due super prestazioni dello stesso Bertans (20 punti con 6/13 dall’arco) e di un indemoniato Arturs Zagars che ne mette 24.

I tedeschi ringraziano la caviglia di Franz Wagner che ha deciso di guarire in tempo per questo quarto di finale: l’ala dei Magic è il migliore in campo dei suoi 16 punti, 8 rimbalzi e 3 assist. Prestazione horror da parte di Dennis Schroder, che in una serata in cui litiga con i ferri sin dalle prime fasi si prende comunque 26 tiri, segnandone solo quattro, seppur un paio importanti nei minuti finali.

LA PARTITA – Inizio difficile per la Germania che si trova contro una difesa come sempre molto ben organizzata da coach Banchi. Tanti uno contro uno per la formazione tedesca che non trovano risultato, con Schroder che inizia la sua gara con uno 0/4 al tiro. Dall’altro lato, invece, muovono bene la palla i lettoni che riescono sempre a trovare l’uomo libero. Bertans parte subito ‘on fire’ con un 3/3 dall’arco e la Lettonia va avanti 13-3. Dopo un time-out e con l’ingresso in campo di Franz Wagner – al rientro dopo l’infortunio patito nella gara inaugurale del Mondiale – cambiano un po’ di cose nell’attacco del quintetto di Herbert che riesce a chiudere il quarto con un 10-3 di parziale per il 13-16 finale.

Nel secondo quarto a salire in cattedra è prima Thiemann, che sfrutta bene la sua fisicità su Bertans, e poi l’altro Wagner, Mo. La Germania trova il primo vantaggio sul 17-16 e i secondi 10′ si sviluppano con un continuo botta e risposta tra i due quintetti. Entra in partita anche Maodo Lo, mentre Schroder non riesce proprio a trovare le misure e chiude il primo tempo con un tragico 0/9 dal campo. Si va all’intervallo sul 36-34 in favore dei tedeschi.

Al ritorno sul parquet la formazione di Herbert si presenta con Franz Wagner al posto di Bonga e la qualità dell’attacco cambia totalmente. Pur con ancora diversi errori al tiro, inizia lentamente a entrare in partita anche Dennis Schroder, che dopo 12 errori di fila riesce finalmente a trovare il primo canestro dal campo. La Lettonia però non molla e grazie ai soliti Bertans e Zagars riesce a rimanere a contatto, chiudendo il terzo parziale sotto di tre sul 62-59.

L’inerzia del match sembra però essere cambiata e difatti i tedeschi aprono il quarto periodo con un parziale di otto a zero che li porta sul massimo vantaggio di +11 sul 70-59 dopo una palla recuperata e schiacciata in campo aperto di Mo Wagner. Banchi chiama time-out, la Germania tocca anche il +14 ma due triple di Smits e Zagars riportano il quintetto baltico a -8, costringendo ora Herbert a interrompere la partita.

Nei minuti finali succede di tutto, con Zagars che si carica i suoi sulle spalle e li riporta fino al -2. A meno di un minuto dalla conclusione Schroder batte il suo uomo in penetrazione ma sbaglia l’ennesima conclusione della serata, c’è però il rimbalzo fondamentale di Theis che subisce il fallo e senga i due liberi del +4. Dall’altro lato è ancora Zagars a segnare di mancina, Schroder a 8″ dalla conclusione ancora è corto, regalando un’ultima chance agli avversari. Bertans guida il contropiede e si prende una tripla dalla lunga distanza per la vittoria. Solo ferro, la Germania vince 81-79 e va in semifinale.