Mondiali Basket 2023, l’Italbasket cade sotto i canestri di Grazulis: vince la Lettonia 87-82

A meno di 48 ore dalla pesante sconfitta per mano di Team USA, l’Italbasket torna in campo ma viene sconfitta dalla Lettonia nella prima delle due gare di consolazione ai Mondiali di basket 2023. La formazione di Pozzecco inizia alla grande, ma dal secondo quarto in poi subisce il ritorno di una delle squadre rivelazione di questa manifestazione iridata. Guidati dai 28 di Andrejs Grazulis, che sbaglia solo uno dei suoi 13 tiri tentati, gli uomini di Luca Banchi si impongono per 87-82 e sabato sfideranno la vincente di Lituania-Slovenia nella finale per il 5°posto. L’Italia, alla quale non è bastata una prestazione encomiabile di un meraviglioso Capitan Datome (20 punti con 7/10 dal campo), invece tornerà in campo per l’ultima partita contro la perdente del match sopracitato per contendersi la settima e ottava piazza.

LA PARTITA – La Lettonia si presenta con qualche cambio rispetto a ieri, con Bertans e Zagars che partono dalla panchina. Simone Fontecchio viene fermato da qualche linea di febbre e così Pozzecco concede un posto in quintetto a Gigi Datome, il quale risponde subito presente. Il capitano ne mette 11 con tre triple nei primi sei minuti di partita, Melli anche è superlativo con 7 punti e 5 rimbalzi, ma in generale l’Italia difende bene e muove alla grande la palla nel corso del primo quarto, chiuso con il punteggio di 26-18.

Pajola mette la prima tripla del secondo quarto, ma in difesa l’intensità azzurra cala leggermente e la Lettonia ne approfitta con Bertans e un paio di triple firmate da Smits e Kurucs, portandosi a contatto sul -5. La reazione dell’Italbasket è nel nome di Gabriele Procida, che mette subito in mostra la sua fisicità in un paio di occasioni e l’atletismo in una schiacciata a campo aperto che riporta i nostri avanti in doppia cifra sul 34-24. La squadra di coach Banchi però inizia a scaldare le mani, sfruttando qualche canestro facile sbagliato dagli azzurri riesce a correre in transizione e grazie ad un paio di triple torna ad avvicinarsi sul 38-36. Il parziale prosegue e con un secondo quarto da 28-16 la Lettonia va all’intervallo avanti di quattro.

Nel terzo quarto Banchi ripropone Zagars in quintetto e una delle rivelazioni di questa manifestazione iridata mette subito in chiaro le cose: due triple di fila e gli azzurri vanno per la prima volta sotto in doppia cifra. Su una schiacciata in campo aperto di Rodions Kurucs la Lettonia tocca anche il +12, ma l’Italia riesce a reagire e a chiudere il periodo sul 60-64, a sole quattro lunghezze di distanza.

Lo scenario si ripropone negli ultimi dieci di partita, con il quintetto dei Baltici che prova più volte a scappare via e l’Italbasket che non molla mai la presa e cerca di riportarsi a contatto. Bertans inizia finalmente a vedere il canestro e Grazulis è autore di una prova memorabile, ma non hanno fatto i conti con un Gigi Datome che alla sua penultima gara della carriera tira fuori il ventello dal cilindro. Spissu a 40″ dalla fine mette la tripla del -2 che vale l’82-84 ma dopo il time-out arriva il dodicesimo canestro della giornata per un Grazulis che sfiora i 30 punti. Finisce 82-87.