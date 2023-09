Canottaggio, Mondiali 2023: finale e carte Olimpiche per il 4 di coppia e il doppio pesi leggeri maschile

Mattinata agrodolce per l’Italia ai Mondiali di canottaggio in corso di svolgimento a Belgrado, dove erano in calendario molte delle semifinali. In palio anche diversi pass olimpici per i prossimi Giochi di Parigi, e due equipaggi azzurri sono riusciti a centrare l’obiettivo. I primi a riuscirci sono stati i due del doppio pesi leggeri maschile formato da Stefano Oppo e Gabriel Soares, che ha chiuso in seconda posizione la seconda semifinale dietro la Svizzera, ottenendo la qualificazione alla finale e uno dei sette pass non nominali disponibili. In chiusura di programma Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili anche loro grazie a un secondo posto sono riusciti a conquistare la finale e il pass nel quattro di coppia maschile.

Nelle altre specialità olimpiche c’è la sesta posizione nella prima semifinale e ultimo tempo generale per Alice Codato e Aisha Rocek nel due senza femminile in cui dovranno finire tra le prime cinque della Finale B per conquistare un pass per Parigi. Medesima situazione in cui si trovano anche Davide Comini e Giovanni Codato nel due senza maschile in cui in semifinale non sono andati oltre la quinta posizione nella propria prova.

Ancora più difficile sarà raggiungere un pass per le barche delle gare in cui le carte a disposizione per le Olimpiadi sono solo sette, per cui oltre ai sei finalisti ci andrà solo chi sarà in grado di vincere la finale di consolazione. Vale per Valentina Rodini e Federica Cesarini nel doppio pesi leggeri femminile, così come per il quattro di coppia femminile composto da Covini, Bonamoneta, Verità e Scalzone. Chi più si è avvicinato alla qualificazione in finale, pur non centrandola, è stato il quattro senza maschile di Covini, Bonamoneta, Verità e Scalzone, giunti quarti nella prima semi, pochi secondi dietro la Francia in una prova che qualificava le prime tre.