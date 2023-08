Italia alla seconda fase dei Mondiali di basket: ecco il nuovo girone

La Nazionale italiana di basket approda alla seconda fase dei Mondiali 2023, in corso di svolgimento nelle Filippine. I ragazzi guidati da Gianmarco Pozzecco, dopo aver battuto i padroni di casa, staccano il pass per il turno successivo, che prevede l’ingresso in un nuovo girone insieme alla Repubblica Dominicana, già affrontata precedentemente dall’Italia, e alle prime due classificate del gruppo B, che verranno decise nella giornata di domani. Con ogni probabilità saranno Serbia e Portorico, ma al momento non c’è nulla di ufficiale. Ad ogni modo la formazione azzurra, che porta con sé i punti incamerati finora in classifica, nella seconda fase dovrà sfidare proprio le due squadre arrivare dal girone B.

