Cobolli non sbaglia neanche contro Mensik e per la prima volta in carriera vola agli ottavi di finale di Wimbledon: che trionfo per il classe 2002.

Un trionfo per Flavio Cobolli a Wimbledon: contro Mensik, il tennista classe 2002 ha messo in campo una prestazione sontuosa ed è così riuscito ad approdare per la prima volta in carriera agli ottavi di finale del Grande Slam.

Il percorso che Cobolli sta portando avanti a Londra è incredibile: non sta sbagliando praticamente nulla e l’impegno e il duro lavoro lo stanno ripagando in tutto e per tutto.

Cobolli supera anche Mensik: per la prima volta in carriera conquista gli ottavi di Wimbledon

Il tennista ceco non ha potuto praticamente nulla contro l’italiano che oggi è sceso in campo a Wimbledon per vincere e l0ha fatto convincendo tutti. Il punteggio con cui ha chiuso il match è stato quello di 6-2, 6-4, 6-2.

Agli ottavi di finale Cobolli troverà il vincitore della sfida tra Cilic e Munar. Quindi è ancora tutto da definire, ma una cosa è certa: il tennista azzurro classe 2002 ci sta mettendo tutto se stesso.