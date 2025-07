PSG e Real Madrid volano in semifinale al Mondiale per Club: quando si affronteranno.

Ieri sera sono iniziati i quarti di finale del Mondiale per Club. Ad aprire le danze è stato l’Al Hilal di Simone Inzaghi che, dopo aver eliminato sorprendentemente il Manchester City agli ottavi, è uscito di scena ai quarti per mano del Fluminense, che agli ottavi – invece – aveva eliminato l’Inter. La sfida tra i sauditi e i brasiliani si è conclusa 2-1 per il club verdeoro, decisive le reti di Martinelli e Hercules, nel mezzo il momentaneo pareggio di Marcos Leonardo.

Nella notte italiana, alle tre, è invece andato in scena il secondo quarto di finale tra Palmeiras e Chelsea. Il match si è concluso con lo stesso punteggio di Fluminense-Al Hilal, ovvero 2-1 per i blues con Palmer a segno e all’83’ un autugol di Giay, difensore del club brasiliano. Al 53′, era arrivato il momentaneo pareggio di Estevao. Oggi, si è concluso il programma dei quarti di finale con PSG-Bayern Monaco alle 18:00 e Real Madrid-Borussia Dortmund alle 22:00.

Mondiale per Club, il resoconto di PSG-Bayern Monaco e Real Madrid-Borussia Dortmund

Si è concluso il programma dei quarti di finale del Mondiale per Club. Nel match delle 18:00, il PSG ha battuto il Bayern Monaco 2-o, nonostante le espulsioni ravvicinate nel finale di Pacho e Hernandez. Per i parigini, sono andati a segno Désiré Doué e Ousmane Dembélé.

Alle 22:00, infine, la gara tra Real Madrid e Borussia Dortmund che ha visto vincitori i blancos con un rocambolesco 3-2. Gli uomini di Xabi Alonso si portano in vantaggio dopo soli 10 minuti con Gonzalo Garcia, mentre Fran Garcia segna la rete del raddoppio al minuto 20. Il risultato cambia in zona Cesarini: Maximilian Beier accorcia le distanze ma Kylian Mbappé risponde presente. L’ultima rete della partita è quella di Serhou Guyrassy, che arriva due minuti dopo l’espulsione di Dean Huijsen.

Mondiale per Club, PSG-Real Madrid in semifinale: quando si giocherà, sarà una finale anticipata

Se da un lato del tabellone la semifinale tra Chelsea e Fluminense non è una gara di cartello, dall’altra quella tra PSG e Real Madrid – come si suol dire in questi casi – è una finale anticipata, con Kylian Mbappé che per la prima volta sfiderà il suo passato.

La prima andrà in scena martedì 8 luglio alle 21:00. La seconda, invece, mercoledì 9 allo stesso orario. Le due vincitrici si giocheranno la prima edizione del Mondiale per Club allargato a 32 squadre, domenica 13 luglio alle 21:00.