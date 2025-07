Le Qualifiche di Silverstone sono sempre veloci e sorprendenti, ma in questo GP del 2025 si è decisamente preso la scena Verstappen: rimpianto Ferrari.

Il GP di Silverstone regala sempre colpi di scena e, anche in questo 2025, non sono mancati i momenti inaspettati. Di sicuro a sbaragliare tutte le carte in tavola è stato Max Verstappen, ma c’è anche un rimpianto di non poco conto per la Ferrari: Hamilton è stato infatti in pole position fino alla penultima curva, ma alla fine ha chiuso quinto.

Leclerc, dal canto suo, ha invece commesso un paio di errori e alla fine ha chiuso al sesto posto. Sarà perciò solamente terza fila per le Ferrari. Max Vertsappen ha chiuso prima, piazzandosi davanti anche alla McLaren di Piastri e Norris. I primi sei hanno comunque chiuso le Qualifiche vicinissimi e i tempi lo certficano:

Verstappen – 1:24.892

Piastri +0.103s

Norris +0.118

Russell +0.137

Hamilton +0.203

Leclerc +0.229

Qualifiche F1 al Gp di Silverstone: le parole di Verstappen e il malcontento della Ferrari

Verstappen, alla fine delle Qualifiche, ha dichiarato: “È stato un po’ complicato con il vento. L’ultimo giro è stato sufficiente per la pole. Le curve non sono facili da gestire dopo la velocità del rettilineo ma vedremo domani cosa succederà, sono davvero contento di competere con gli altri domani”.

La Ferrari ha fatto invece una grande prestazione ma non è bastato e domani sia Hamilton sia Leclerc dovranno compiere una grande gara per provare a puntare al podio. La delusione alla fine delle Qualifiche è stata evidente per entrambi, ma nulla è ancora perduto pur partendo dalla terza fila.