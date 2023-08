Auto danneggiata dai tifosi per vedere Lukaku, la rabbia di una donna: “Ignobile barbarie”

di Redazione 31

Dopo la gioia, la rabbia. Normale dopo il brutto episodio di ieri, martedì 29 agosto, quando a margine dell’arrivo di Romelu Lukaku a Ciampino, alcune persone hanno ritrovato le loro macchine danneggiate. Dei tifosi della Roma si sono infatti sistemati in piedi sopra le auto per farsi largo tra la folla e vedere lo sbarco del campione belga. Inevitabili i danneggiamenti: nelle foto virali sui social si vedono vetri rotti e tetti ammaccati. E su Facebook spunta anche il primo sfogo di una delle proprietarie del veicolo. “Una surreale ed ignobile manifestazione di barbarie, dove l’unico vero sacrificio è stato il mio, premiato dopo 12 ore di lavoro dalla devastazione della mia auto”, ha scritto in un post sul proprio profilo social una donna, vittima del danno. Nel mirino anche “il necessario coordinamento in sicurezza per un evento che, avrebbe sicuramente visto la partecipazione di un gran numero di persone e (come è accaduto) anche di molti facinorosi e violenti soggetti”. La donna ha precisato che “questo mio grande sdegno non è volto alla ricerca di un atto di carità, di elemosina, o di ristoro economico per un odioso danno subito, ma è una precisa denuncia nei confronti di chi come appartenente ad una comunità sportiva non è riuscito (forse) ad infondere in maniera ancora più incisiva e educativa ai propri ‘sostenitori’ quell’insieme di valori umani e di rispetto per gli altri, insieme ad una riflessione profonda sul concetto di cosa è bene o cosa è male”.