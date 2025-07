L’Italrugby ha perso il test match contro il Sudafrica: il resoconto della sfida amichevole tra le due nazionali.

Alle 17:10 è andata in scena la sfida più dura dell’Italrugby nel Tour Estivo 2025. Dopo l’esordio vincente contro la Namibia (73-6), gli uomini di Queseda hanno perso 42-24 al Loftus Versfld di Pretoria contro il Sudafrica.

Reduci dal miglior successo esterno della storia, gli azzurri quest’oggi erano dinanzi a una vetta molto ripida da scalare: gli Springboks, primi nel ranking mondiale.

Rugby, l’Italia perde 42-24 il test match contro il Sudafrica: difficoltà ancor prima dell’inizio della partita

Per l’Italia, le difficoltà verso la sfida contro il Sudafrica si sono presentate ancor prima dell’inizio del test match. Il ct Queseda è stato costretto a schierare una formazione sperimentale a causa delle tante assenze, ma riesce comunque a puntare. Molti titolari – tra cui Marin, Nicotera e Odogwu -, hanno dovuto dare forfait. Nonostante ciò è riuscito a puntare sull’esperienza che, tuttavia, non è bastata.

L’Italia mette in campo un secondo tempo di qualità e carattere, ma gli Springboks non arrestano la loro supremazia che si fa sempre più preoccupante per gli Azzurri, .

Gli incontri delle due nazionali non terminano qui. Esattamente tra una settimana, sabato 12 luglio alle 17:10, andrà in scena il secondo atto proprio tra le due nazionali affrontatesi oggi a Pretoria, presso Porth Elizabeth (Nelson Mandela Bay Stadium).