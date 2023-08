Pazza idea di Manny Pacquiao, dalle Filippine: “Vuole partecipare alle Olimpiadi di Parigi”

Manny Pacquiao a 44 anni non è sazio di boxe. A quasi due anni esatti dal ritiro per dedicarsi a tempo pieno alla politica, il primo e unico campione mondiale in otto differenti classi di peso avrebbe deciso di sondare la possibilità di partecipare alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. “L’entourage di Pacquiao ci ha contattato per informarci che vorrebbe partecipare ai Giochi di Parigi”, ha rivelato il presidente del Comitato Olimpico filippino, Abraham Tolentino, confermando come la federazione sia già a lavoro per capire come Manny possa ottenere il pass per partecipare alle Olimpiadi, visti i 44 anni di età che non consentono l’accesso ai Giochi Asiatici che mettono in palio i primi biglietti. Pacquiao potrebbe allora ricorrere a uno dei tornei di qualificazione del prossimo anno (Busto Arsizio dal 29 febbraio al 12 marzo e Bangkok dal 23 maggio al 3 giugno) e provare a ottenere un passo per la categoria dei -63.5 kg o quella dei -71 kg. Un’altra opzione passa dalle quattro wild card che il Cio assegnerà per la boxe. Dal 1998 al 2021, eccetto pochi anni, Pacquiao ha sempre detenuto una cintura mondiale. Il 29 settembre 2021 annunciò il suo ritiro con un record di 62 vittorie, 8 sconfitte e 2 pareggi. Sei anni prima aveva preso parte al “match del secolo” contro Floyd Mayweather, con quest’ultimo che vinse ai punti. Adesso Pac-Man sogna una medaglia olimpica.