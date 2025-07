Nella notte italiane il Chelsea di Maresca batte il Palmeiras e approda nella semifinale del Mondiale per Club. Ad attenderli il Fluminense.

Prosegue il Mondiale per Club, e va verso la sua naturale conclusione. La finale del 13 luglio è sempre più vicina, con il torneo che diventa più competitivo col passare dei turni ad eliminazione diretta. Dopo l’eliminazione – un po’ a sorpresa -, dell’Al Hilal di Simone Inzaghi, che era stato capace di eliminare il Manchester City, è arrivata, invece, la prevista vittoria del Chelsea sul Palmeiras.

I Blues, allenati dall’italiano Enzo Maresca, non erano partiti nel migliore dei modi in questa competizione. I londinesi, infatti, avevano rischiato all’esordio con il Los Angeles FC, per poi subire una sonora sconfitta dal Flamengo. Col passare del tempo, però, gli inglesi hanno fatto sempre meglio, raggiungendo la semifinale della competizione.

Mondiale per Club, partita a viso aperto decisa dall’autogol di Weverton

Una bella partita quella andata in scena al Lincoln Financial Field di Philadelphia tra il Chelsea e il Palmeiras. La sfida, infatti, ha offerto grande spettacolo lungo tutti i 90′, con l’autogol nel finale, da parte dello sfortunato portiere dei brasiliani, che ha deciso, di fatto, il match.

Prima, però, è arrivato al 16′ il gol del vantaggio del Chelsea firmato dal ‘solito’ Cole Palmer. Per il classe 2002 e n°10 dei Blues è il 16° gol stagionale, in un’annata che lo ha visto per larghi tratti protagonista del club e dell’intera Premier League. Adesso, l’inglese vuole prendersi la scena anche nel Mondiale per Club, con il gol che ha aperto le marcature nella notte italiana.

Ironia della sorte, il pari arriva da un calciatore che ben conoscono gli inglesi. La stella brasiliana Estevao, infatti, è stato autore di un bellissimo gol per il momentaneo 1-1 al 53′. Il classe 2007 – 18 anni da poco compiuti -, è infatti un calciatore di proprietà del Chelsea. Nel giugno 2024, infatti, il ‘Messi brasiliano’ (così chiamata nella sua terra), è stato acquistato dal Chelsea per un corrispettivo totale di 60 milioni di euro.

Grande partita del Palmeiras che, però, non evita l’eliminazione. All’83’ un cross di Malo Gusto porta il pallone in area che viene deviato prima da un difensore dei brasiliani e poi dal portiere Weverton, che insacca in porta. Vano il tentativo nel finale di pari dei brasiliani, che abbandonano la competizione. Chelsea che approda in semifinale, dove affronterà il Fluminense.