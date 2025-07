E’ stata ufficializzata la formazione della Nazionale italiana di rugby che affronterà il Sudafrica sabato 5 luglio alle 17.10 al Loftus Versfeld di Pretoria.

Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Maschile, ha ufficializzato la formazione che affronterà il Sudafrica sabato 5 luglio alle 17.10 al Loftus Versfeld di Pretoria. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Max.

Sarà il confronto numero 17 tra le due squadre, l’ottavo in Sudafrica con l’unica vittoria azzurra datata 19 novembre 2016 allo Stadio Franchi di Firenze.

Sette cambi per Quesada

Sono sette i cambi nella formazione titolare rispetto al Test Match vinto in Namibia il 27 giugno all’esordio nel Tour Estivo 2025. Inedito triangolo allargato formato da Trulla, Lynagh e Gesi. Coppia di centri formata da Menoncello e Zanon con quest’ultimo che torna in lista gara dopo il match contro gli All Blacks a Torino. Confermata la mediana di marchio Zebre con Da Re e Fusco.

In terza linea Lorenzo Cannone vestirà la maglia numero 8 con Zuliani e Izekor a completare il reparto. In seconda linea si rivede Zambonin che torna in campo dopo il lungo infortunio e andrà a fare coppia con Niccolò Cannone, al suo esordio da capitano della Nazionale (quarto capitano azzurro nel corso del 2025). In prima linea primo cap da titolare per Tommaso Di Bartolomeo che ai suoi lati in mischia avrà Fischetti e Ferrari, quest’ultimo unico reduce in campo dalla vittoria contro il Sudafrica nel 2016 (gara di esordio in Nazionale per il pilone del Benetton Rugby).

In panchina, insieme agli esordienti Dimcheff, Canali (seconda panchina per lui dopo quella a Lille nel febbraio 2024 dove non è sceso in campo) e Odiase, pronti a subentrare Spagnolo, Hasa, Vintcent, Alessandro Garbisi e Bertaccini.

Assenti Sebastian Negri e Giacomo Nicotera: la terza linea in forza al Benetton in seguito ad uno scontro in allenamento è stato tenuto a riposo precauzionale in vista della terza partita del Tour Estivo in programma a Port Elizabeth contro il Sudafrica, mentre il capitano azzurro – nominato per il tour – ha riportato un trauma costale durante l’allenamento e sarà rivalutato nei prossimi giorni per valutare l’entità del suo infortunio.

La partita sarà diretta dalla scozzese Hollie Davidson.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 15 caps)

14 Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 5 caps)

13 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 29 caps)

12 Marco ZANON (Benetton Rugby, 17 caps)

11 Simone GESI (Zebre Parma, 4 caps)

10 Giacomo DA RE (Zebre Parma, 3 caps)

9 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 19 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 29 caps)

7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 33 caps)

6 Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 4 caps)

5 Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 10 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 53 caps) – capitano

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 64 caps)

2 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 1 cap)

1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints, 53 caps)

A disposizione

16 Pablo DIMCHEFF (Colomiers Rugby, esordiente)

17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 15 caps)

18 Muhamed HASA (Zebre Parma, 1 cap)

19 Matteo CANALI (Zebre Parma, esordiente)

20 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 15 caps)

21 David ODIASE (Zebre Parma, esordiente)

22 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 16 caps)

23 Giulio BERTACCINI (Zebre Parma, 2 caps)