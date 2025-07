Continua il percorso di Sinner a Wimbledon: dopo aver battuto Nardi e Vukic, arriva il successo su Martinez. L’altoatesino è agli ottavi.

Percorso netto, finora, quello di Jannik Sinner in questo Wimbledon 2025. In un torneo che ha visto la sconfitta di innumerevoli teste di serie e favoriti per la vittoria finale già nei primi turni, l’altoatesino è uno dei pochi che avanza senza troppi patemi.

Assieme a Carlos Alcaraz, infatti, il giocatore è tra i tennisti più in forma del momento e degli ultimi mesi, ed entrambi lo dimostrano egregiamente sul campo.

Dopo il successo dello spagnolo – che ha vinto col punteggio di 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 contro Struff – è arrivato anche quello dell’italiano e n°1 del ranking ATP, che è volato agli ottavi di finale della competizione. È così diventato il primo italiano nella storia a giocare per la 17esima volta gli ottavi in un Grande Slam.

Wimbledon 2025, Sinner trionfa contor Martinez e vola agli ottavi

Nel post-partita, Sinner ha dichiarato ai microfoni ufficiali del torneo: “Sono molto contento. Ho grande rispetto per Martinez che nonostante il problema alla spalla è sceso in campo e ha gareggiato. Ho cercato la solidità ed è sempre un onore giocare davanti a un pubblico così. Ogni passaggio del turno è sempre speciale, continuiamo ad andare avanti e a spingere. Vediamo cosa succederà”.

“Domani – ha continuato scherzando e facendo riferimento alla F1 di cui è molto appassionato – organizzerò la sessione di allenamento in maniera tale da vedere il Gran Premio, ma non andrò a Silverstone. Se non posso andare lì è perché sono ancora qui a giocare. Vi ringrazio tantissimo!”.

Contro Martinez in ogni caso non c’è stata storia: il match è terminato con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-1. Pedro Martinez, n. 52 al mondo, non ha potuto nulla in poco meno di due ore contro l’italiano che agli ottavi incontrerà uno tra Dimitrov o Ofner.