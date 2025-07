Sabato 5 luglio si presenta ricco di eventi di sport in tv, con Wimbledon, dove Jannik Sinner affronterà lo spagnolo Pedro Martinez e le speranze azzurre saranno affidate anche a Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, oltre alla più lieta delle sorprese finora, Elisabetta Cocciaretto. Seconda giornata del Campionato Italiano Juniores e Promesse su Pista su Sportface Tv. E occhi sulle qualifiche di Formula 1 e sui quarti di finale del Mondiale per club.

MATTINA

08:00 Atletica, Campionato Italiano Juniores e Promesse su Pista – Sportface Tv

08.00 GOLF (DP World Tour) – BMW International Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 12.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 12.30)

08.00 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Semifinali maschili ad Alessandria d’Egitto (diretta streaming su UIPM Tv)

08.00 CANOA SLALOM – Europei juniores/under 23, terza giornata (diretta streaming sul canale YouTube di Canoe Europe)

09.05 RUGBY (Test Match) – Nuova Zelanda-Francia (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.30 NUOTO – Europei juniores, batterie (diretta streaming su European Aquatics Tv)

10.00 F3 – GP Gran Bretagna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.30 LOTTA – Europei Under 20 (diretta streaming su UWW+)

12.00 TENNIS – Wimbledon, terzo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 251-256; diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K dalle ore 14.30 alle ore 22.00; diretta streaming su Sky Go, NOW). Cobolli-Mensik (ore 12.00), Cocciaretto-Bencic (ore 12.00), Sinner-Martinez (ore 14.30), Sonego-Nakashima (secondo match dalle ore 12.00), Vavassori/Bolelli-Pavlasek/Zielinski (secondo match dalle ore 12.00 e non prima delle ore 13.30)

12.00 ARRAMPICATA (Coppa del Mondo) – Speed a Cracovia, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 F1 – GP Gran Bretagna, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.40 CICLISMO – Tour de France, prima tappa: Lille-Lille (diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.00 e su Eurosport1 dalle 13.00; diretta streaming su Discovery+, DAZN; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.00)

14.15 F2 – GP Gran Bretagna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 MOTORSPORT (WEC) – 4 Ore di Imola, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)

POMERIGGIO

16.00 F1 – GP Gran Bretagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 18.30; differita streaming su tv8.it dalle ore 18.30)

16.00 GOLF (PGA Tour) – John Deere Classic, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 19.00; diretta streaming integrale su Discovery+)

16.00 BMX – Urban Series, semifinali freestyle femminile (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

16.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Canada Open (diretta streaming su BWF Tv)

16.00 TUFFI – Meeting Bolzano, finali seconda giornata (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

17.00 PADEL – Premier Padel Tour (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.10 RUGBY (Test Match) – Sudafrica-Italia (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 NUOTO – Europei juniores, finali (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.00 CALCIO (Mondiale per Club, quarti di finale) – PSG-Bayern Monaco (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Europei) – Galles-Olanda (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

SERA

19.00 BMX – Urban Series, semifinali freestyle maschile (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

19.10 RUGBY (Test Match) – Georgia-Irlanda (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 EQUITAZIONE (Global Champions Tour) – Salto a ostacoli a Monaco (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Europei) – Francia-Inghilterra (diretta streaming su UEFA Tv)

21.25 ATLETICA – Diamond League a Eugene (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max dalle ore 22.00; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 22.00)

21.40 RUGBY (Test Match) – Argentina-Inghilterra (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.00 CALCIO (Mondiale per Club, quarti di finale) – Real Madrid-Borussia Dortmund (diretta tv su Canale 5; diretta streaming su Mediaset Infinity, DAZN)