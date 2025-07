Termina la prima tappa del Tour de France 2025. La Lille-Lille ha visto il trionfo di Jasper Philipsen, che vestirà la prima maglia gialla.

Ha inizio l’edizione n°112 de ‘la Grande Boucle’. Il Tour de France torna come di consueto nel mese estivo, con una gara che si prospetta come sempre di grande sfida e grandi emozioni. A differenze delle altre edizioni, la partenza del Grande Giro francese di quest’anno è direttamente in Francia (Lille), con le consuete 21 tappe che saranno tutte in terra francese.

Tanta attesa per il Tour dopo aver vissuto tante emozioni nel Giro d’Italia, che ha visto trionfare Simon Yates dopo una penultima tappa mozzafiato. Adesso, spazio ad altri rivali agguerriti che, sulla carta, potrebbero dare vita ad emozioni ancor più grandi rispetto a quelle viste qualche mese fa. A sfidarsi, tra i tanti campioni, due ‘campionissimi’ come Tadej Pogacar della UAE Emirates e Jonas Vingeegard del Team Visma.

Tour de France, la prima maglia gialla è di Philipsen

Jasper Philipsen conquista la prima tappa del Tour de France 2025 e, con lei, anche la Maglia Gialla – con un tempo di 3h53’01”. Il belga della Alpecin-Deceuninck è riuscito a strappare il pass vincente allo sprint sul traguardo di Lille.

Il fiammingo si è messo in testa al gruppetto formato da Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) e Anthony Turgis (TotalEnergies), mentre ha chiuso quinto il primo degli italiani, Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team). Nella prima parte del gruppo erano presenti anche Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG), Enric Mas (Movistar), Ben O’Connor (Team Jayco AlUla), Jonas Vingegaard e Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike).

“La maglia gialla potevo solo sognarla e oggi è mia”: con queste parole il 27enne ha espresso tutta la sua emozione sull’impresa compiuta, in attesa della 2ª tappa che prenderà avvio domani da Lauwin Planque.