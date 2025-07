Doppio ko azzurro a Wimbledon con Luciano Darderi e Mattia Bellucci che sono sciti sconfitti al terzo turno

Un venerdì negativo per il tennis italiano a Wimbledon. Infatti quest’oggi sono usciti sia Luciano Darderi che Matita Bellucci, traditi da una giornata no rispettivamente contro Jordan Thompson e Cameron Norrie: ora rimangono nel tabellone maschile Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli.

L’altoatesino se la vedrà con Pedro Martinez e in caso di vittoria sfiderà agli ottavi uno tra Grigor Dimitrov e Sebastian Ofner. Sonego sfiderà lo statunitense Brandon Nakashima e successivamente il vincitore tra Ben Shelton e Marton Fucsovics. Infine Cobolli, avversario di Jakub Mensik: il possibile ottavo di finale sarà contro Marin Cilic o Jaume Munar.

Doppia sconfitta a Wimbledon: pessime notizie

Tornando ai tennisti protagonista di oggi, Luciano Darderi ha perso 6-4 6-4 3-6 6-2 contro Jordan Thompson. L’australiano ha subito breakkato l’azzurro in apertura, salvando tre palle break consecutive e mettendo a referto il primo set dopo aver fallito un set point nel nono gioco.

Nel secondo set invece il break contro Darderi arriva al terzo gioco, prima di una sfilza di game andati via con una discreta velocità fino al 6-4. Successivamente Luciano ha dato il via alla possibile rimonta chiudendo 6-3, ma non è bastato poiché il quarto set è terminato 6-3 per l’australino.

Bellucci invece non è riuscito a strappare nemmeno un set a Cameron Norrie nonostante nel primo si fosse trovato 4-2 dopo il break iniziale. Il britannico infatti ha prima rimontato e poi vinto al tiebreak, un 7-6 che ha tagliato le gambe all’italiano che ha perso i successivi due set 6-4 6-3.