F1, il GP di Silverstone non è mai stato così equilibrato: grande gara da parte della Ferrari, ecco cosa ne è derivato.

La Formula 1 è giunta al suo weekend n° 12 della stagione 2025. Nella scorsa settimana (weekend del GP d’Austria), la McLaren ha fatto da padrona, con Lando Norris che è riuscito a trionfare nonostante un fortissimo Oscar Piastri, più volte vicino a insidiare il primato del compagno.

Con il DNF di Max Verstappen, messo fuori gioco da un errore in curva 2 di Kimi Antonelli, la classifica del mondiale si fa sempre più un duello tra i due compagni della McLaren. Se Piastri e Norris sono rispettivamente a 216 e 201 punti, il terzo posto di Verstappen è solo a 155 punti. Distanza chiaramente non definitiva ma pesante per il campione del mondo in carica.

Adesso spazio al weekend britannico, con la storica cornice del GP di Silverstone. Di seguito i risultati delle FP3 del Gran Premio inglese, giunto alla sua 76a edizione nel Mondiale di Formula 1.

GP Silverstone, ecco la classifica delle FP3: Leclerc è stato il più veloce

Nelle Fp3 non c’è stata storia: Leclerc è stato il più veloce di tutti, tanto che ha chiuso anche davanti alla McLaren. Alle 16:00 ci saranno poi le qualifiche che determineranno la pole per la gara di domani. Sarà possibile seguire la diretta TV e la diretta streaming su ‘Sky’ e in chiaro ma in differita su TV8 dalle 18:30.

Di seguito le prime 10 posizioni (Hamilton ha chiuso all’undicesimo posto):