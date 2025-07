Appuntamento domani, sabato 5 luglio 2025, per la Diamond League a Eugene, dove i migliori atleti del mondo si affronteranno nel meeting di atletica.

Domani, sabato 5 luglio, dalle 22 ora italiana, i migliori atleti del mondo si affronteranno negli Stati Uniti, a Eugene, nell’Oregon, per la nona tappa della Wanda Diamond League al Nike Prefontaine Classic di Eugene.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

La tappa americana della più importante serie di atletica leggera della durata di un giorno promette di essere un evento esplosivo, con alcuni dei più grandi nomi dello sport in azione all’Hayward Field.

Gli atleti presenti

La stella keniana Faith Kipyegon torna in azione nella Diamond League dopo il suo tentativo di correre il miglio in quattro minuti a Parigi la scorsa settimana, mentre il campione olimpico Letsile Tebogo riprende la sua rivalità con lo statunitense Kenny Bednarek nei 200 metri maschili.

Anche il medagliato d’oro nei 100 metri Julien Alfred e la due volte campionessa olimpica Beatrice Chebet cercheranno di prolungare la loro impressionante serie di vittorie.

I beniamini di casa

Anche i tifosi statunitensi avranno a disposizione molti grandi nomi da applaudire, con atleti del calibro di Sha’Carri Richardson, Tara Davis-Woodhall e Quincy Hall, tutti a caccia di gloria nella Diamond League.

A che ora si comincia

Si comincia alle 12:30 ora locale (GMT/UTC-7), ovvero 21.30 ora italiana, con il lancio del peso femminile, mentre il programma principale e la trasmissione mondiale iniziano alle 13:00 ora locale, 22 ora italiana, con i 400 metri a ostacoli maschili.

Dove seguire la Diamond League 2025

Sarà possibile seguire la Diamond League 2025 dalle 22 di domani sabato 5 luglio, in diretta su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; Diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW.

QUI L’ELENCO COMPLETO DEGLI ISCRITTI: https://eugene.diamondleague.com/programme-results/

Cos’è la Wanda Diamond League

La Wanda Diamond League è la serie di meeting di un giorno d’élite dell’atletica mondiale. Comprende 15 degli eventi più prestigiosi dell’atletica leggera mondiale. Gli atleti si sfidano nei 14 meeting della serie per ottenere punti e qualificarsi per la finale di due giorni della Wanda Diamond League, che si terrà a Zurigo il 27 e 28 agosto 2025.