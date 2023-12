Highlights Virtus Bologna-Tortona 99-70, basket Serie A1 2023/2024 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 16

Il video con gli highlights di Virtus Segafredo Bologna-Bertram Derthona Tortona 99-70, match valido per la decima giornata della regular season di Serie A1 2023/2024. Alla Segafredo Arena tornano alla vittoria i ragazzi di coach Banchi, che non lasciano scampo agli ospiti fin dai primi minuti. Grande gioia in casa Bologna anche per il ritorno in campo di Achille Polonara. Di seguito le immagini salienti della partita.

GLI HIGHLIGHTS