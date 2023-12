Napoli-Inter 0-3, Di Lorenzo: “Finiti sotto dopo buon primo tempo, non deve succedere”

Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Napoli-Inter 0-3, match valido per la quattordicesima giornata della Serie A 2023/2024. Il capitano dei Campioni d’Italia ha analizzato quanto accaduto al Maradona, con i partenopei che sembrano già fuori dalla lotta per quello Scudetto conquistato con ampio margine pochi mesi or sono. “Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi ti ritrovi sotto e contro squadre come l’Inter diventa tutto difficile – spiega Di Lorenzo – Dobbiamo pensare partita dopo partita senza guardare troppo il distacco in classifica, ora abbiamo un altro scontro diretto con la Juventus. Da un punto di vista dell’impegno non penso si possa dire nulla alla squadra, c’è di positivo che siamo tornati a giocare un buon calcio.”

Sull’Inter Di Lorenzo non si espone in particolar modo: “Preferisco guardare in casa mia, oggi il terzo gol ci ha tagliato le gambe. Non deve succedere che fai bene ma ti ritrovi in svantaggio, l’Inter è una grande squadra ma preferisco pensare a quello che dobbiamo fare noi.”