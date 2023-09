Basket, regolamento Serie A1 2023/2024: come funziona, chi va ai playoff e chi retrocede

Il regolamento della Serie A1 2023/2024 di basket, con tutte le informazioni nel dettaglio per quanto riguarda il funzionamento della regular season, dei playoff e delle retrocessioni. Come di consueto, sono sedici le squadre iscritte al campionato, che si incontreranno secondo le regole del girone all’italiana, ovvero ciascuna squadra affronterà tutte le altre squadre per due volte, una in casa e una in trasferta. In linea con quanto visto nelle ultime due stagioni, il calendario sarà asimmetrico, ovvero l’ordine delle partite del girone di ritorno non seguirà quello del girone di andata.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024: SISTEMA PUNTEGGIO

Ogni vittoria assegna due punti, mentre le sconfitte ne assegnano zero: soprattutto il secondo è un dettaglio importante, in quanto diverso da quanto si vede, ad esempio, nelle competizioni FIBA, come nei recenti Mondiali, dove una sconfitta assegnava un punto. Al termine del girone di ritorno si viene così a completare la classifica: i casi di parità vengono risolti da fattori come i punti segnati e subiti, o, soprattutto nel caso di classifica avulsa (quindi con almeno tre squadre a pari punti), andando a vedere i risultati ottenuti negli scontri diretti tra le squadre coinvolte.

SERIE A1 2023/2024: CHI VA AI PLAYOFF E CHI RETROCEDE

Dopo aver risolto gli eventuali casi di parità, quindi, si viene a creare la classifica definitiva della regular season. Le prime otto formazioni si qualificano ai playoff, con gli incroci che rispettano l’ordine 1°-8°, 2°-7°, 3°-6° e 4°-5°. Si parte quindi dai quarti di finale, che vengono giocate al meglio delle cinque partite, così come le semifinali. La finale scudetto, invece, si gioca al meglio delle sette, e quindi si laurea campione d’Italia la squadra che arriva per prima a quattro vittorie. Non sono invece previsti i playout: le ultime due formazioni al termine della regular season, quindi, retrocedono direttamente nella Serie A2, senza ultime possibilità di salvarsi.