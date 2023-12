Basket, Serie A1 2023/2024: la Virtus Bologna torna a vincere, Tortona cede 99-70

La cronaca di Virtus Segafredo Bologna-Bertram Derthona Tortona 99-70, posticipo della decima giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Dopo le sconfitte contro Brindisi e Bayern Monaco, gli uomini di coach Luca Banchi tornano alla vittoria con una prestazione convincente ai danni della “malcapitata” Tortona. Virtus avanti fin dai primi minuti e apparsa sempre in controllo, con un tabellino che alla fine vede sei giocatori di Bologna in doppia cifra e Shengelia best scorer a quota 16 punti. Ulteriore motivo di gioia in casa Virtus è il ritorno in campo di Achille Polonara, di nuovo a disposizione a due mesi dalla scoperta del tumore al testicolo per il quale il 32enne giocatore della nazionale è stato sottoposto a un intervento chirurgico e a un ciclo di chemioterapia.

La cronaca – La Virtus appare subito molto presente su entrambi i lati del campo, con Dobric e Cordinier che promuovono il primo break per il 16-8 dopo 5 minuti del primo quarto. Tortona invece fatica a entrare nel match e soffre soprattutto in difesa, riuscendo a limitare i danni solo negli ultimi secondi del parziale. Alla prima sirena così il tabellone recita 29-17 in favore degli uomini di coach Banchi. Il secondo quarto vede scendere le percentuali di Bologna e gli ospiti ne approfittano nei primi minuti: la tripla di Baldasso vale il -7 sul 35-28 e costringe Banchi al timeout. La Virtus però reagisce prontamente e allunga di nuovo sul +14, per poi andare all’intervallo lungo in vantaggio sul 47-36.

Al ritorno in campo le cose si mettono subito bene per Bologna e male per Tortona, con un parziale da 8-0 a inizio terzo quarto per la Virtus. Una serie di triple a segno mettono virtualmente la parola fine al match, con i padroni di casa che toccano il +20 sul 60-40. Dowe e Weems provano a scuotere i ragazzi di coach Ramondino, ma Bologna non si distrae e arriva agli ultimi dieci minuti in vantaggio 72-54. L’ultimo quarto si trasforma così ben presto in pura gestione, con la Virtus che nel finale prende ancora di più il largo nel punteggio.