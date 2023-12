Highlights e gol Sassuolo-Roma 1-2: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 61

Il video dei gol e degli highlights di Sassuolo-Roma, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia la Roma gestisce la palla, ma alla prima vera occasione i padroni di casa passano in vantaggio grazie al tap-in vincente di Matheus Henrique. La Roma prova a reagire, ma Consigli risponde alla grande prima su Dybala e poi ipnotizza Lukaku a tu per tu. Nella ripresa l’episodio che cambia la partita è l’intervento killer di Boloca su Paredes: rosso diretto. La Roma prende coraggio e ribalta la partita: prima Dybala su rigore, poi un tiro di Kristensen deviato da Tressoldi inganna Consigli e finisce in porta. Il Sassuolo con l’orgoglio ci prova sino alla fine ma i due tiri di Racic finiscono larghi. Roma in zona Champions League.

