Basket, Serie A1 finale Scudetto 2023: l’Olimpia Milano vince gara-1, la Virtus Bologna lotta ma cede

La cronaca e il tabellino di EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna 92-82, gara-1 della finale Scudetto della Serie A1 2022/2023 di basket. Al Mediolanum Forum arriva la vittoria degli uomini di coach Messina, che iniziano con il piede giusto la serie che potrebbe portare l’Olimpia a confermare il proprio titolo di Campione d’Italia per la prima volta da oltre 35 anni. A fare la differenza l’ultimo quarto, dopo 30 minuti di sostanziale equilibrio che avevano visto gli ospiti di coach Scariolo in vantaggio spesso e volentieri. Appuntamento adesso alle 18:00 di domenica 11 giugno, quando sempre al Mediolanum Forum andrà in scena gara-2. A fine partita sono 22 i punti di Shabazz Napier, mentre i 19 punti di Marco Belinelli non bastano alla Virtus.

La cronaca – L’inizio del match non sorride di certo a Milano, che colleziona tre palle perse in poco più di due minuti in cui la Virtus Bologna si trova subito avanti 8-0. Il parziale dei primi minuti è di 10-0 per gli ospiti, che non sfruttano appieno le difficoltà dell’Olimpia a livello difensivo sbagliando anche qualcosa si troppo ai liberi. Con il passare dei minuti l’EA7 entra in partita con Napier, Teodosic riporta la Virtus sul +10 ma poi arriva un parziale da 12-0 dell’Olimpia che con Datome e ancora Napier firma il sorpasso sulla sirena di fine primo quarto per il 21-19 che scalda anche il pubblico del Forum. Si segna poco in avvio di secondo quarto, con Milano che rimane a secco per oltre tre minuti e consente a Bologna di tornare avanti: altre due triple di Teodosic portano la Virtus sul 26-32. Le difficoltà difensive dell’Olimpia proseguono, ma ciò nonostante gli uomini di Messina riescono a tornare sotto nel finale del quarto prima che la tripla di Belinelli porti Bologna sul +8 del 36-44 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi per l’intervallo lungo.

Al ritorno in campo, il terzo quarto si apre nel segno di Voigtmann che con due triple contribuisce pesantemente al break di Milano. L’Olimpia torna in vantaggio e tocca anche il +3, prima della tripla di Ojeleye che rimette la situazione in perfetta parità sul 56-56 dopo 27 minuti di gioco. La partita sale di colpi, le percentuali aumentano di efficacia e il finale di periodo è una battaglia punto a punto. Alla fine i tre liberi di Belinelli consentono alla Virtus di restare in vantaggio per una lunghezza sul 63-64 prima degli ultimi dieci minuti. L’ultimo quarto inizia con il break di Milano firmato Hall, l’Olimpia tocca il proprio massimo vantaggio sul 68-64 con un parziale di 5-0 subito interrotto dalla tripla del solito Ojeleye. Negli ultimi minuti però arriva il break decisivo di Milano, che con Shields e Napier sale fino addirittura al +9. E’ lo strappo decisivo, Bologna non riesce a reagire e negli ultimi minuti l’EA7 gestisce la situazione fino al 92-82 finale.

Il tabellino

EA7 Emporio Armani Milano: Napier 22, Shields 13, Voigtmann 10, Melli 8, Baron 10, Datome 8, Hines 6, Hall 15, Ricci, Baldasso, Biligha, Tonut.

Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 19, Mickey 6, Hackett 5, Shengelia 16, Ojeleye 10, Teodosic 15, Cordinier 9, Jaiteh 2, Abass, Pajola, Mannion, Camara.