LIVE – Lecce-Fiorentina, Finale Scudetto Primavera 1 2022/2023 (DIRETTA)

Tutto pronto per Lecce-Fiorentina, finale scudetto di Primavera 1. Le due squadre scenderanno in campo alle 20:30 di oggi, venerdì 9 giugno. Tre successi nell’albo d’oro per i viola, uno in più del Lecce. La squadra di Aquilani, reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Itali, vuole regalarsi un trionfo storico dopo aver eliminato Torino e Roma. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Sfida anche tra la prima (Lecce) e terza (Fiorentina) classificata nella stagione regolare. Chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme. Si gioca a Reggio Emilia.

