Basket, Serie A1 2023/2024: Cremona batte Sassari e ottiene il primo successo in campionato

In una sfida tra due squadre che erano uscite sconfitte nel turno d’apertura della Serie A1 2023/2024 è la Vanoli Cremona a battere Sassari e sbloccarsi in campionato. Gli ospiti partono meglio e nel primo tempo si fanno preferire, ma la squadra di casa alza l’intensità e soprattutto inizia finalmente a trovare la mira dall’arco dopo l’intervallo e va a vincere con il punteggio di 86-74. 16 punti a testa per Lacey e Denegri tra le file della formazione allenata da Cavina, mentre per gli ospiti Gentile dopo un ottimo primo tempo non riesce a impattare nel secondo e chiude con 14 punti.

LA PARTITA – I primi 10 sono abbastanza equilibrati, con le squadre vanno un po’ a corrente alternata nel quarto e fasi in cui gli attacchi faticano a sviluppare buoni tiri. Sassari riesce a trovare l’allungo nel finale grazie a un paio di bombe dall’angolo di Stefano Gentile, che in totale ne mette tre di triple nel corso del primo parziale. Il Banco di Sardegna approccia il primo stop con un vantaggio di quattro punti sul 17-21. Il buon momento della squadra ospite prosegue a inizio secondo quarto grazie a un’ottima intensità difensiva e ai punti di Treier. Poi Gentile mette anche la quarta tripla di serata e il vantaggio tocca i sette punti. Nel finale, merito della caparbietà dei lunghi di Cremona a rimbalzo d’attacco, la squadra di casa però ricuce fino ad arrivare all’intervallo sul 36-37.

Dopo l’intervallo è un’altra Vanoli, che prova ad alzare i ritmi e correre appena ne ha l’opportunità. Un paio di triple firmate da Adrian e Denegri portano Cremona in vantaggio, poi ancora la squadra di casa si fa a sentire a rimbalzo d’attacco e questa volta è Zanotti a mettere a referto il tap-in del 52-46. Con Kruslin Sassari ritorna sotto fino al -2, ma nell’ultimo minuto del terzo quarto Lacey ne mette cinque di fila e si va agli ultimi dieci minuti sul 62-55. Il leitmotiv è simile nel quarto finale, che inizia con i giochi da tre di McCullough e Zegarowski: Cremona vola anche sul +14 e riesce ad amministrare senza problemi fino alla fine.