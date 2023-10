Premier League 2023/2024, Martinelli stende il Manchester City: Arsenal in vetta con il Tottenham

Grande colpo dell’Arsenal che, nel match dell’Emirates, valevole per l’ottava giornata di Premier League 2023/2024, stende 1-0 il Manchester City campione d’Europa grazie alla rete realizzata da Gabriel Martinelli. In virtù di questo risultato i Gunners scavalcano i Citizens in classifica e volano al comando con 20 punti insieme al Tottenham. Dopo un primo tempo non molto esaltante ed estremamente fisico, nella ripresa i due allenatori Mikel Arteta e Pep Guardiola provano a spaccare la partita attraverso delle sostituzioni. Proprio attraversi i cambi l’Arsenal porta a casa la vittoria, poiché il gol decisivo all’86’ viene confezionato da due subentrati come Kai Havertz e Gabriel Martinelli, rispettivamente autori di assist e marcatura.