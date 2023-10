De Zerbi, profilo fake sui social con post pro Palestina. Il Brighton avvisa: “Account falsa, chiesta rimozione a Meta”

Caso social per Roberto De Zerbi, che ha visto spuntare su Instagram un profilo fake che pubblica post pro Palestina. Una situazione messa subito in risalto dal Brighton, che ha preso le parti del tecnico spiegando quanto accaduto: “E’ un account falso, non è gestito nè da Roberto nè dal suo staff e non ha niente a che vedere con lui. Abbiamo chiesto a Meta di rimuovere l’account il più presto possibile.” Sullo stesso tono anche la società che si occupa della procura di De Zerbi: “Quel profilo è assolutamente falso.”