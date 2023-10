Basket, programma 2^ giornata Serie A1 2023/2024: date, orari e tv

Il programma con le date, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite della 2^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Dopo il debutto della scorsa settimana, si prosegue con un nuovo turno che presenta molte partite di livello. Treviso-Brescia è l’anticipo di sabato 7 ottobre, con il resto delle partite che si giocheranno domenica 8: il programma vede in chiusura sfide come Tortona-Brindisi, Virtus Bologna-Varese e Pesaro-Venezia. L’Olimpia Milano sarà invece impegnata sul campo di Napoli nel lunch match. Intrigante anche l’incrocio tra Reggio Emilia e Scafati, mentre le neopromosse Pistoia e Cremona saranno impegnate in sfide casalinghe rispettivamente contro Trento e Sassari.

Di seguito, il programma del weekend; tra parentesi, le piattaforme sulle quali poter vedere in diretta le partite.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

PROGRAMMA 2^ GIORNATA SERIE A1

Sabato 7 ottobre

Ore 20:30 – Nutribullet Treviso Basket – Germani Brescia (Dazn, Eurosport 1)

Domenica 8 ottobre

Ore 12:00 – Gevi Napoli Basket – EA7 Emporio Armani Milano (Dazn)

Ore 16:30 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Givova Scafati (Dazn, Eurosport 2)

Ore 17:00 – Estra Pistoia – Dolomiti Energia Trentino (Dazn)

Ore 17:30 – Vanoli Basket Cremona – Banco di Sardegna Sassari (Dazn)

Ore 18:15 – Bertram Derthona Tortona – Happy Casa Brindisi (Dazn, DMAX)

Ore 19:00 – Virtus Segafredo Bologna – Openjobmetis Varese (Dazn)

Ore 19:30 – Carpegna Prosciutto Pesaro – Umana Reyer Venezia (Dazn)