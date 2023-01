Basket, Serie A1 2022/2023: Sassari show: battuto Brindisi 111-93

Nella sfida valida come quindicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, Sassari sconfigge Brindisi con il punteggio di 111-93. Nell’interessante scontro diretto del PalaSerradimigni, la squadra di casa trova la via del canestro continuità e conquista la seconda vittoria di fila, salendo a quota 14 punti. Staccati proprio i pugliesi, fermi a 12 punti in virtù della seconda sconfitta di fila. Il miglior realizzatore della serata è Nick Perkins con 21 punti.

CRONACA – Buona partenza di Sassari, che fin da subito sfodera grandi percentuali dall’arco e segna con grande facilità. Nonostante siano sempre costretti a inseguire, gli ospiti non mollano e restano in scia. Lo dimostra il punteggio al termine del primo quarto (27-23) e quello all’intervallo (51-46). E’ il terzo parziale che mette però un punto esclamativo sull’incontro. Sassari realizza infatti ben 37 punti, complici le grandi difficoltà difensive dei pugliesi, e allunga in maniera significativa. Nella quarta frazione, non a caso, si gioca poco: la vittoria è ormai nelle tasche di Sassari, che si toglie anche il lusso di raggiungere (e poi superare) quota 100 punti, migliorando persino le proiezioni a fine primo tempo. Brindisi ci prova fino alla fine, ma può poco con una difesa simile e contro avversari in una serata del genere. Finisce 111-93 al PalaSerradimigni.

TABELLINO

SASSARI: Kruslin 14, Treier 11, Bendzius 20, Gentile 15, Raspino 0, Jones 15, Robinson 8, Dowe 15, Devecchi 0, Chessa N.E., Stephens 6, Diop 7.

BRINDISI: Perkins 21, Reed 20, Burnell 15, Mezzanotte 12, Bayehe 4, Etou 4, Mascolo 6, Bowman 8, Riisma 3, Dixson 0, De Donno N.E., Bocevski N.E.