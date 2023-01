Roma-Fiorentina, che gol di Dybala: sinistro al volo e 1-0 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 40

La Roma è in vantaggio. Sul finire del primo tempo del match contro la Fiorentina, valevole per la diciottesima giornata della Serie A 2022/2023, i ragazzi di Josè Mourinho sbloccano la partita grazie ad una bella combinazione tra Abraham e Dybala. L’attaccante inglese fa una sponda di petto perfetta per il sinistro al volo dell’argentino che, grazie anche alla leggera deviazione di Milenkovic, beffa Terracciano. All’Olimpico è 1-0.