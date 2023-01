Basket, Serie A 2022/2023: secondo successo di fila per Trieste, Treviso sconfitta 69-88

Trieste supera la Nutribullet Treviso mediante il punteggio di 69-88 nel match valevole per la quindicesima giornata del campionato di basket di Serie A 2022/2023. In virtù di questo risultato i friulani conquistano il suo secondo successo consecutivo e risalgono fino al nono posto con 12 punti, mentre i veneti restano penultimi a quota 10.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

COMBINAZIONI ACCOPPIAMENTI COPPA ITALIA 2023

TABELLONE COPPA ITALIA 2023

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 15^ GIORNATA

TREVISO-TRIESTE 69-88 (19-25, 15-16, 17-20, 18-27)

E’ Spencer a sbloccare il punteggio realizzando i primi due punti della partita e la formazione ospite prova subito a prendere il controllo dell’incontro. I padroni di casa reagiscono e passano momentaneamente in vantaggio sull’8-6, ma ben presto si ritrovano a fare i conti con lo strapotere di Spencer e Bartley, autore di una serie di triple. I veneti restano in scia e chiudono il primo quarto sotto 19-25. Nel secondo parziale i friulani proseguono nella loro fase di dominio, incrementando ulteriormente il loro vantaggio fino ad arrivare ad un massimo di tredici punti. L’ingresso di Iroegbu scuote la Nutribullet, che ricuce soltanto parzialmente il gap dagli avversari: si va a riposo sullo score di 34-41.

Nella ripresa Trieste riprende da dove aveva lasciato, affidandosi ai soliti Spencer e Ruzzier che trascinano i loro compagni nuovamente oltre i dieci punti di vantaggio. Treviso, dal suo canto, si ritrova praticamente con le spalle al muro ed è costretta a giocarsi il tutto per tutto, tornando per qualche secondo a -8. I due tiri liberi trasformati da Lever consentono agli ospiti di chiudere il terzo quarto sul 51-61. Negli ultimi dieci minuti di partita la compagine veneta non riesce a prendere le dovuto contromisure e, anzi, subisce ancor di più le iniziative dei friulani che toccano addirittura i venti punti di margine. Trieste, dunque, si impone su Treviso per 69-88 e porta a casa la sua seconda vittoria di fila.